Στην ΑΕΚ έως το 2027 ο Φίζελ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από το βράδυ της Τρίτης ο 27χρονος ΚιΣόν Φίζελ, αφού η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό πως ο ΚιΣόν Φίζελ θα φοράει έως το 2027 τα κιτρινόμαυρα, καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και έδωσαν τα χέρια.

Στην συμφωνία υπάρχει και η οψιόν για επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, μετά το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση

Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον ΚιΣόν Φίζελ (KeyShawn Feazell, 27 χρ., 2μ08).

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, ήτοι έως το τέλος της τρεχούσης περιόδου και με «οψιόν» ανανέωσης για την επόμενη περίοδο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΚιΣόν Φίζελ γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1998 στο Χάτισμπουργκ (Μισισιπή) των ΗΠΑ και αποφοίτησε το 2022 από το Πανεπιστήμιο Creighton.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της φινλανδικής Salon Vilpas, έχοντας κατά μ.ό. 16.7 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Μετά από ένα σύντομο (3 ματς) πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία και συγκεκριμένα τους Marineros de Puerto Plata, ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στη Βολουντάρι, με την οποία είχε κατά μ.ό. 11.1 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στο Πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάμπεργκ, όπου σε 27 αναμετρήσεις στη BBL, είχε 10.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Εφέτος έχει 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής στο BCL, ενώ στο Πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

ΚιΣόν, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα».