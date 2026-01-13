Ζντοβτς: «Δεν μοιάζαμε με ομάδα, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε»

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη Bilbao Arena, γνωρίζοντας την ήττα με 95-73 για την 3η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αναφέρθηκε στα αίτια της βαριάς ήττας του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο και στην προσαρμογή των νέων παικτών, σημειώνοντας πως «ψάχνουν τον χώρο τους μέσα στην ομάδα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον προπονητή και τους παίκτες της Μπιλμπάο. Δεν εντυπωσιάζομαι από το πώς έπαιξε η Μπιλμπάο, είναι σε καλή φόρμα. Είναι σε καλή κατάσταση συγκριτικά με εμάς. Περιμένω καλύτερη αντίδραση από την ομάδα. Είμαστε νέα ομάδα. Έχουμε 4 νέους καινούριους παίκτες και δεν μοιάζαμε με ομάδα, αλλά έπαιζαν ατομικά όλοι. Είμαι απογοητευμένους. Η άμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, όλοι έπαιζαν για την επίθεση. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Πρέπει να προπονηθούμε σε κανονικά παιχνίδια και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που παίζουμε».

Για το τι συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκδήλωνε επιθέσεις:

«Άλλαξαν την άμυνα και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι στην επίθεση. Πρέπει να δω ξαναδώ το παιχνίδι. Υποτιμήσαμε κάποιους παίκτες της Μπιλμπάο, όπως ο Φοντ, που ήταν ένας από τους game changers. Έχασαν κάποια καλάθια στην αρχή, αλλά μετά τα έβαζαν όλα. Είχαμε πολλές μέρες ξεκούρασης, δεν παίξαμε στο πρωτάθλημα και δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτή την εμφάνιση».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών κι αν τον προβληματίζει η εικόνα τους:

«Αυτό συμβαίνει με όλους τους νέους παίκτες. Ψάχνουν τον χώρο στην ομάδα. Θέλουν να το δείξουν με το λάθος τρόπο και το κάνουν όλοι. Είναι λίγο… χαοτική η κατάσταση. Πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο να φέρνεις έναν παίκτη και να μπαίνει να παίζει. Έχουμε συστήματα και πρέπει να προσαρμόζονται οι παίκτες στις συνήθειες και στο παιχνίδι. Είδα βελτίωση στην προπόνηση, αλλά όχι στο παιχνίδι. Η Μπιλμπάο στάθηκε πολύ καλά αμυντικά, έκλεψαν μπάλες και εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ».