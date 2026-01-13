Δεκαήμερο συμβόλαιο στον Μπούφκιν από τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα υπογράψουν τον Κόμπε Μπούφκιν με δεκαήμερο συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN». O 22χρονος αγωνίζεται στους Σάουθ Μπέι Λέικερς και πέρασε χρόνο και με τους Μέμφις Γκρίζλις φέτος.
Φέτος σε επτά ματς έχει κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ μετράει και 39% από το τρίποντο.
The Los Angeles Lakers are signing guard Kobe Bufkin to a 10-day contract, sources tell ESPN. Bufkin has starred for the Lakers' South Bay NBA G League affiliate and spent some time with the Grizzlies this season.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2026