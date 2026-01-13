Δεκαήμερο συμβόλαιο στον Μπούφκιν από τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα υπογράψουν τον Κόμπε Μπούφκιν με δεκαήμερο συμβόλαιο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα υπογράψουν τον Κόμπε Μπούφκιν με δεκαήμερο συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN». O 22χρονος αγωνίζεται στους Σάουθ Μπέι Λέικερς και πέρασε χρόνο και με τους Μέμφις Γκρίζλις φέτος.

Φέτος σε επτά ματς έχει κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ μετράει και 39% από το τρίποντο.