Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει όσα επιθυμεί όλη η Ευρώπη

Δύο ήττες, μερικές κακές εμφανίσεις, η συζήτηση για μεταγραφή, τραυματισμοί, δεν αναιρούν όσα έχει το «τριφύλλι» και εκείνα που «βλέπουν» στην Ευρώπη για τους «πράσινους».

Στην Ελλάδα και ειδικά στον Παναθηναϊκό, τα ακραία συναισθήματα είναι συνήθεια. Ο υπερενθουσιασμός στο θετικό αποτέλεσμα, με την υπερβολική αρνητικότητα στο άσχημο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, όμως καλό είναι να μην αλλοιώνει και την πραγματικότητα.

Οι «πράσινοι» μετά τις ήττες τους από Ολυμπιακό και κυρίως από Αρμάνι (λόγω της εμφάνισης και της κατάρρευσης στο τέταρτο δεκάλεπτο) έφτασαν σε ακραίο σημείο αρνητικότητας. Ακραίο για όσα διαθέτουν ως ομάδα, προκειμένου να προχωρήσουν διορθώνοντας την κατάσταση. Ήταν λες και το ρόστερ είναι… άδειο, οι δυνατότητες των «πράσινων» ανύπαρκτες και η σεζόν οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς την απόλυτη καταστροφή.

Οι μόνες συζητήσεις αφορούσαν το αν θα γίνει μεταγραφή, τι κίνηση θα είναι, τι χρειάζεται. Συν τους τραυματισμούς που δεδομένα έχουν επηρεάσει την έως τώρα πορεία του Παναθηναϊκού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως βαθμολογικά έχει υπάρξει κάποια σοβαρή ζημιά.

Το όλο κλίμα έφερε μια γενική υποτίμηση των δεδομένων του «τριφυλλιού». Από το οποίο σαφώς πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις και μάλιστα μεγάλες, όμως χωρίς ακρότητες. Η Euroleague ήρθε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση του τι έχει ο Παναθηναϊκός και πάνω σε ποια δυνατά σημεία μπορεί να ποντάρει.

Οι General Managers της διοργάνωσης για την ακρίβεια, στην καθιερωμένη ψηφοφορία τους για διάφορες κατηγορίες στα μισά της regular season, υπενθύμισαν σε όλους σε ποιο σημείο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Συνολικά και ατομικά.

Και μόνο που το 95% των GM’s «βλέπει» το «τριφύλλι» στο Final Four, λέει πολλά. Γιατί η σεζόν δεν είναι ένα κακό διάστημα 2-3 αγώνων, ή αντίστοιχα ένα καλό αντίστοιχο σερί. Είναι ένας μαραθώνιος, στον οποίο τα πάντα κρίνονται στο τέλος.

Όσο για το ρόστερ, πιστοποιήθηκε πως ο Παναθηναϊκός έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη. Κέντρικ Ναν. Τον θεωρούν τον εντυπωσιακότερο παίκτη, αυτόν που θα ήθελαν να έχουν τις στιγμές που η μπάλα… καίει και ταυτόχρονα είναι μακράν η πρώτη επιλογή στο ποιον παίκτη θα υπογράφατε αν είχατε τη δυνατότητα.

Η απόλυτη αναγνώριση, έρχεται για τον Κώστα Σλούκα. Κορυφαίος ηγέτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τους υπεύθυνους σχεδιασμού όλων των ομάδων της Euroleague να του… βγάζουν το καπέλο. Την ίδια ώρα που εντός συνόρων είναι ο παίκτης που δέχτηκε το μεγαλύτερο πόλεμο προπαγάνδας που έχει γίνει, εμπλέκοντας ακόμη και την οικογένειά του με τρόπο ανήθικο. Οι αξίες όμως, δεν «λερώνονται».

Πέρα από ο κορυφαίος ηγέτης της Ευρώπης, ο Σλούκας ψηφίστηκε μαζί με τον Καμπάτσο και ως οι καλύτεροι στις πάσες.

Είναι εμφανές το πώς «βλέπουν» τον Παναθηναϊκό οι πάντες. Τη δυναμική που βγάζει προς τα έξω, όπως ακριβώς είναι τώρα η ομάδα. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση: Πρώτα απ’ όλα δεν χρειάζεται κανείς να υποτιμά όσα έχει το «τριφύλλι» και θα ήθελαν να έχουν σε όλη την μπασκετική Ευρώπη. Πέρα αυτού όμως, είναι αντίστοιχα μεγάλη και η υποχρέωση των «πράσινων» για να δικαιώσουν αυτό το 95% που τους βλέπει στο Final Four, άρα και απ’ τα φαβορί της λίγκας.