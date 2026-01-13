ΠΑΟΚ: Τιμήθηκε από την Μπιλμπάο ο Μάρβιν Τζόουνς (pics)

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Μπιλμπάο ο Αμερικανός σέντερ είχε την τιμητική του.

Συγκεκριμένα, ο Μάρβιν Τζόουνς τιμήθηκε από την πρόεδρο της Μπιλμπάο και την πρώην ομάδα του για την περσινή κατάκτηση του FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά απόψε στην Bilbao Arena για τη β' φάση των ομίλων, και ο Τζόουνς επιστρέφει εκεί ως αντίπαλος. Στον σέντερ του ΠΑΟΚ δόθηκε μία φανέλα της Μπιλμπάο με το όνομά του, ενώ χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο για την προσφορά του στην ομάδα.