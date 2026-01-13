Τέλος η σεζόν για Ντέιβις με τους Μάβερικς: Χειρουργείο και πιθανό trade

Όλα δείχνουν πως ο Άντονι Ντέιβις δε θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς καθώς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείο και είναι αρκετά πιθανό να γίνει trade.

Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό του χέρι και τελικά θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο «Φρύδιας» αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες και έτσι μπαίνει ουσιαστικά ένα τέλος στη σεζόν του με τους «Μαβς».

Μάλιστα, είναι αρκετά πιθανό να μην αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Μάβερικς. Και αυτό γιατί όλα δείχνουν πως η ομάδα του Ντάλας θα τον παραχωρήσει με trade, βρισκόμενη ήδη σε συζητήσεις με αρκετούς οργανισμούς.

Σημειώνεται πως αν οι Μάβερικς δεν κάνουν το... θαύμα και δε συμμετέχουν στα play-offs τότε η σεζόν για τον Ντέιβις θα τελειώσει πρόωρα, ενώ αν πάει σε ομάδα που παλεύει για μία θέση στην post-season, τότε δεν αποκλείεται να αγωνιστεί ξανά φέτος.