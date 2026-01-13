Χουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στους αθλητές του Special Olympics Hellas (vid)

Το δικό τους ιδιαίτερο και ζεστό μήνυμα έστειλαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έπαιξαν μπάσκετ μαζί τα παιδιά του One Team της EuroLeague και τους αθλητές του Special Olympics Hellas.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μια προπόνηση, ένα μήνυμα.

Επιστρέφοντας στο παρκέ, οι αθλητές του Special Olympics Hellas και οι μαθητές, προπονήθηκαν μαζί και μοιράστηκαν το παιχνίδι, τα χαμόγελα τη δύναμη της σύνδεσης μέσω του μπάσκετ.

Οι πρεσβευτές της One Team, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δεν έπαιξαν απλώς μαζί με τα παιδιά, αλλά μοιράστηκαν αυτό που πραγματικά έχει σημασία: τον σεβασμό, την κατανόηση και την ικανότητα να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, σε κάθε βήμα της πορείας τους.

Γιατί όταν ακούμε, μοιραζόμαστε και εξελισσόμαστε μαζί, το μήνυμα γίνεται πραγματικότητα: Είμαστε όλοι μια ομάδα».