Χουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στους αθλητές του Special Olympics Hellas (vid)

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Μια προπόνηση, ένα μήνυμα.
Επιστρέφοντας στο παρκέ, οι αθλητές του Special Olympics Hellas και οι μαθητές, προπονήθηκαν μαζί και μοιράστηκαν το παιχνίδι, τα χαμόγελα τη δύναμη της σύνδεσης μέσω του μπάσκετ.
Οι πρεσβευτές της One Team, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δεν έπαιξαν απλώς μαζί με τα παιδιά, αλλά μοιράστηκαν αυτό που πραγματικά έχει σημασία: τον σεβασμό, την κατανόηση και την ικανότητα να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, σε κάθε βήμα της πορείας τους.
Γιατί όταν ακούμε, μοιραζόμαστε και εξελισσόμαστε μαζί, το μήνυμα γίνεται πραγματικότητα: Είμαστε όλοι μια ομάδα».
𝗢𝗻𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴. 𝗢𝗻𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲. @OTEuroleague ☘️🙌— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 13, 2026
Back on court at Pierce, athletes from @SOHellas and students trained side by side once again, sharing the game, the smiles and the power of connection through basketball.
Our One Team Ambassadors, Juancho… pic.twitter.com/ktuElqrEcX