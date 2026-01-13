Πέιν: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό - Στόχος μας η Euroleague»

Την άποψή του για το εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό (14/1, 20:30) για την 22η αγωνιστική της Euroleague μοιράστηκε ο Κάμερον Πέιν.

Ο πρώην NBAer στάθηκε στη δυναμική των ερυθρολεύκων, αλλά και στο τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του για να πάρουν τη νίκη. «Δεν γνωρίζω πάρα πολλά για την προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ξέρω πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Ντόρσεϊ παίζει εξαιρετικά.

Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ενεργοί από την αρχή» είπε αρχικά ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος στα 4 παιχνίδια που έχει προλάβει να παίξει δίνει 9,8 πόντους και 3,8 ασίστ σε 21’ συμμετοχής κατά μέσο όρο στην ομάδα του. Και με τις απουσίες των Στέρλινγκ Μπράουν και Κάρλικ Τζόουνς από την περιφέρεια, ο ίδιος θα κληθεί να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες.

Συνεχίζοντας σημείωσε για τον στόχο της ομάδας: «Δεν έχει αλλάξει ο στόχος μας, παραμένει ο τελικός της Ευρωλίγκας. Αυτός ήταν στην αρχή της χρονιάς και δεν πρέπει ποτέ να τον αλλάζεις. Ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και θα δούμε πού θα φτάσουμε».

Όσο για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στις πρώτες του ημέρες στην Ευρώπη: «Δε μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά είναι λίγο διαφορετική στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη η προσαρμογή σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να καταλάβω τα κριτήρια, αλλά δε μπορώ να μιλήσω στους διαιτητές. Κατά τα άλλα το μπάσκετ είναι ίδιο παντού. Τους διαιτητές προσπαθώ να συνηθίσω».