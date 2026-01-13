Πεναρόγια: «Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικό προπονητή και είναι από τα φαβορί για τη Euroleague»

Ο Χοάν Πεναρόγια αναφέρθηκε στην εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό (14/1, 20:30), τον οποίο έχρισε ως εκ των φαβορί για τον τίτλο της Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής της Παρτιζάν έχει να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες για τον συγκεκριμένο αγώνα, και στις δηλώσεις του στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα του.

«Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις πιο σημαντικές ομάδες τα τελευταία χρόνια και φέτος είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.

Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή, καλούς παίκτες και είναι ενεργοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά και τα 40 λεπτά αν θέλουμε να τους ανταγωνιστούμε».