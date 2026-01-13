Μπαρτζώκας: «Θα είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν για την 22η αγωνιστική της Εuroleague (14/1, 20:30) στάθηκε στην ανοδική πορεία των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Παρτιζάν: «Συμφωνώ είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογία, αλλά αν δει κάποιος το ρόστερ και την ποιότητα απορεί κανείς πως γίνεται αυτό. Όταν διαμορφώνεται μία κατάσταση στο παρκέ που δεν τους είναι αρεστή δυσκολεύονται. Τα ματς στο Βελιγράδι πάντα είναι δύσκολα. Οπότε δεν περιμένουμε τίποτα διαφορετικό, πέρα από ένα δύσκολο ματς».

Για τις διαθέσιμες επιλογές ενόψει Παρτιζάν: «Λείπει ο Μόρις, ενώ οι άλλοι είναι διαθέσιμοι και ο Τζόουνς που δεν μπορεί να παίξει. Είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Παίζουμε καλά τελευταία και αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε».

Για το αν έχει μάθει ο Ολυμπιακός να ζει με τις απουσίες στους γκαρντ: «Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα και θα παίξει. Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε κάποια σχήματα, λόγω των απουσιών. Δεν είναι καλό να μην έχεις «άσσο». Μακάρι να είναι όλοι στη διάθεση μας».