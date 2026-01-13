Δύο ματς που δεν σηκώνουν χαλαρότητα και… μπλαζέ συμπεριφορά

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα που μπορεί να κρίνει πολλά και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον τρόπο αντιμετωπίσεις των όσων έρχονται.

Εβδομάδα με αναμετρήσεις που δεν έχεις πολλά να κερδίσεις, αλλά πολλά να χάσεις, πάντα σηκώνει έξτρα προσοχή και απουσία συμπεριφοράς ανωτερότητας πριν αυτή επιβληθεί στο παρκέ.

Η αντίδραση του Εργκίν Αταμάν μετά το ματς με το Περιστέρι, ίσως να φάνηκε έντονη σε πολλούς. Προφανώς τα όσα είπε και τα όσα έκανε με το «κόψιμο» του ρεπό, ήταν στο πλαίσιο της τακτικής του για να αφυπνίσει την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός μετά την αλλαγή του χρόνου δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όμως τα ματς δεν περιμένουν και η σημασία τους μεγαλώνει κάθε μέρα που περνά.

Αυτή η εβδομάδα είναι για τους «πράσινους» μία απ’ τις πιο «πονηρές» της σεζόν. Γιατί στα χαρτιά περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας παιχνίδια που ναι μεν μπορεί να φέρουν δυσκολίες, αλλά θα είναι νικηφόρα για το «τριφύλλι». Μόνο που αυτή ακριβώς η νοοτροπία, είναι ο ασφαλέστερος δρόμος στην καταστροφή.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπάγερν Μονάχου. Πρακτικά όχι καμιά «καυτή» έδρα και μάλιστα η Γερμανία σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει με εντός έδρας ματς. Οι Βαυαροί δεν ενθουσιάζουν στη σεζόν, όντας απ’ τις χειρότερες ομάδες της Euroleague. Άρα εύκολα- δύσκολα μοιάζει πως το ματς θα κερδηθεί.

Εδώ μπαίνει αστερίσκος. Πρώτα απ’ όλα η κατάσταση του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να έχει σχέση με την χαλαρότητα και την… μπλαζέ συμπεριφορά προηγούμενων ματς.

Γιατί πιθανή «στραβή» στο Μόναχο, θα «πονέσει» βαθμολογικά και ψυχολογικά και θα βάλει το «τριφύλλι» σε μια δύσκολη διαδικασία. Παράλληλα, η Μπάγερν έχει νέο προπονητή, νίκησε την Μπασκόνια εντός και στο πρώτο ημίχρονο με τον ενθουσιασμένο και ανεβασμένο Ολυμπιακό, ήταν άκρως ανταγωνιστική. Διάστημα που πρέπει να γίνει «καμπανάκι» για τον Παναθηναϊκό.

Τρεις μέρες μετά την Μπάγερν, υπάρχει το εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Sold out, ο αντίπαλος σε γενικό ενθουσιασμό εβδομάδων και ψάχνει μια νίκη-σημείο αναφοράς. Συν την καλή αγωνιστική του εικόνα, σε συνδυασμό με τις ποιοτικές λύσεις που προστέθηκαν.

Εκεί λοιπόν, ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μείνει

σε τροχιά διεκδίκησης της πρωτιάς και του απόλυτου πλεονεκτήματος έδρας. Περιμένοντας τον Ολυμπιακό στο T-Center, έχοντας χάσει με 4 πόντους στο ΣΕΦ. Όμως αυτό θα έχει σημασία, μόνο με νίκη στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ.

Τα ματς δεν είναι τα δυσκολότερα προφανώς. Ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος και από την Μπάγερν και από τον ΠΑΟΚ. Αρκεί να το αποδείξει. Τόσο αγωνιστικά, όσο και σε νοοτροπία. Χαλαρότητα, λογική του εύκολα-δύσκολα θα έρθει το αποτέλεσμα, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε σοβαρή ζημιά για τους «πράσινους». Δεν είναι τυχαίο πως ο Αταμάν τώρα επέλεξε να κρατήσει στην… τσίτα τους παίκτες του.

Μόνο που αυτό πρέπει να συνδυαστεί με αποδείξεις στο παρκέ. Μια διαδικασία που οι «πράσινοι» πρέπει να συνηθίσουν από εδώ και πέρα. Σε καμία περίπτωση δεν τους αρκεί να είναι ανώτεροι, ποιοτικότεροι και με περισσότερες λύσεις από τους αντιπάλους. Πρέπει να το αποδεικνύουν κιόλας.