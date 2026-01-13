Γιάνκοβιτς: «Το παιχνίδι με την Πετκίμ είναι τελικός»

Με την Πετκίμ θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (14/1, 20:00) το Περιστέρι Betsson για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τη Σαραγόσα και Σάσαρι και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα, προκειμένου να κάνουν άλλο ένα βήμα πιο κοντά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Η αναμέτρηση με την Πετκίμ είναι τελικός για μας. Θέλουμε να κάνουμε το 3-0 στη σειρά των αγώνων και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προκριθούμε στην επόμενη φάση» δήλωσε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Και συμπλήρωσε: «Προερχόμαστε από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων με κακή εικόνα σε ορισμένα από αυτά. Ωστόσο, στο τελευταίο ματς με τον Παναθηναϊκό δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά και εντός έδρας. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να πραγματοποιήσουμε στη συνέχεια μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων».

Τα εισιτήρια με την Πετκίμ

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Πετκίμ (Τετάρτη 14/01, 20:00) για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup διατίθενται:

Ηλεκτρονικά https://www.ticketmaster.gr/peristeri-betsson-aliaga-petkimspor_sgpl_2144828.html και από τα εκδοτήρια του γηπέδου (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Κέννεντυ και Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι 121 31) την Τρίτη (13/01) από τις 16:00 έως 19:00 και την Τετάρτη (14/01) από τις 17:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσω της εφαρμοφής Gov Wallet.