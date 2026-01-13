Στον «αέρα» το μέλλον του Μοτεγιούνας ως CEO της Euroleague

Στον «αέρα» είναι το μέλλον του Παούλιους Μοτεγιούνας στη θέση του CEO της Euroleague, με τις ομάδες-μετόχους να εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις.

Αλλαγές στη λίγκα, με τον Λιθουανό να είναι πιθανό να αποτελέσει μία από αυτές, αφού όπως αναφέρει το «basketnews», δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από τη θέση του στο φινάλε της περιόδου, την ίδια στιγμή που εξετάζονται ήδη άλλες 3-4 περιπτώσεις για τον αντικαταστάτη του.

Νωρίτερα το SDNA αποκάλυψε την απόφαση της Μπαρτσελόνα να υπογράψει το νέο 10ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Euroleague, με τις Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε να παίρνουν σειρά.

Ωστόσο πέρα από το format, αλλαγές μπορεί να υπάρχουν και στη διοίκηση της λίγκας, αφού το μέλλον του Μοτεγιούνας στη θέση του CEO της Euroleague είναι στον «αέρα».