Στέλνει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ο Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να στείλει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, αφού ο επαναληπτικός κόντρα στη Ζαγκλέμπιε για τους «16» του Eurocup θα διεξαχθεί στο «T-Center»!

H oμάδα της Σελέν Ερντέμ είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του «τριφυλλιού», με τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Ζαγκλέμπιε να κρίνουν την πρόκριση για πρώτη φορά για το «τριφύλλι» στους «8» του Eurocup.

Φυσικά ένα τέτοιο ματς είναι ικανό να φέρει συναγερμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού, με το κλειστό του Χολαργού να είναι πολύ μικρό για να φιλοξενήσει την τρέλα των φίλων των «πράσινων» και μόνο το «T-Center» να το καταφέρνει.

Έτσι ο επαναληπτικός της ομάδας κόντρα στη Ζαγκλέμπιε, που είναι προγραμματισμένος για τις 21 Ιανουαρίου (19:00), θα διεξαχθεί στο «Telekom Center», με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να περιμένουν μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο του «τριφυλλιού» και το «T-Center» να αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές!

Η κίνηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε πλήρη συνεργασία και αρμονία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη, με τους «πράσινους» να δείχνουν για ακόμα μία φορά τη συσπείρωση που υπάρχει στις τάξεις του συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο παιχνίδι της ομάδας της Σελένε Ερντέμ με τη Ζαγκλέμπιε θα διεξαχθεί την Τετάρτη (14/1, 19:00) στην Πολωνία, με την πρόκριση να κρίνεται στις διαφορές των δύο αναμετρήσεων.