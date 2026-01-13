Δίελα: «Πολύτιμη η εμπειρία της Ευρωλίγκας για το EuroCup»

Η γκαρντ-φόργουορντ του Ολυμπιακού, Ιωάννα Δίελα, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με την Εστουντιάντες στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών.

Αναλυτικά είπε:

Για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστουντιάντες (14/01): «Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Σε αυτήν τη φάση που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει καμία εύκολη ομάδα, ειδικά άμα προέρχεται απ’ την Ισπανία που είναι μπασκετομάνα και οποιαδήποτε ομάδα από εκεί θέλει μεγάλη προσοχή κι έχει τη δυσκολία της. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας ενόψει της Εστουντιάντες. Στόχος μας είναι να ελέγξουμε τον ρυθμό, γιατί οι ισπανικές ομάδες παίζουν σε γρήγορο τέμπο. Πρώτο μας μέλημα είναι να τους βάλουμε σε διαδικασία να παίξουν το παιχνίδι μας και, από ‘κει και πέρα, θα έρθει το αποτέλεσμα».

Για το ότι η ρεβάνς γίνεται στην έδρα του Ολυμπιακού: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά πας με το παιχνίδι. Ξεκινάς εκτός έδρας, θα κάνεις το καλύτερο δυνατό, είτε να νικήσεις είτε να χάσεις με τη λιγότερη δυνατή διαφορά, έτσι ώστε όταν έρθει το ματς στην έδρα σου να κρατάς την τύχη στο χέρι σου και να πάρεις αυτό που επιθυμείς».

Για το πόσο τις βοήθησε η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και τις διαφορές που έχει με το EuroCup: «Η Ευρωλίγκα είναι ένα μεγάλο “σχολείο”. Παίζεις αντίπαλος με μεγάλες ομάδες και μεγάλες παίκτριες, τις οποίες μπορεί να μην τις ξανασυναντήσεις ποτέ. Είναι ευκαιρία και για τους παίκτες και για τις ομάδες. Μας βοήθησε πολύ. Ο ρυθμός είναι ουσιαστικά η διαφορά με το EuroCup. Προσπαθούμε να κερδίσουμε από τον ρυθμό που έχουμε πάρει απ’ την Ευρωλίγκα και με αυτόν να πορευτούμε στο EuroCup».

Για την εμπειρία του να αγωνίζεσαι στην Ευρωλίγκα: «Γενικά το κάθε παιχνίδι είναι σαν να πας σε μια γιορτή. Απ’ τη στιγμή που φτάνεις στο γήπεδο εντυπωσιάζεσαι. Ο κόσμος, η προετοιμασία, το πώς έρχεται ο κόσμος, το ότι τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα, οι παρουσιάσεις, που σε κάνουν να νομίζεις ότι παίζεις στον τελικό του WNBA. Όλα αυτά είναι μοναδικές εμπειρίες για τις αθλήτριες. Νιώθω τυχερή που έχω αυτές τις εμπειρίες, που έχω ζήσει αυτά τα παιχνίδια κι έχω πάει στα συγκεκριμένα γήπεδα. Δεν τα ανταλλάσσω με τίποτα».

Για το ότι τρεις ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup: «Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών το να διεκδικούν τρεις ελληνικές ομάδες την πρόκριση στα προημιτελικά. Αυτό δείχνει μια σταθερή ανοδική πορεία του επιπέδου αλλά και τη δουλειά που προφανώς γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω να έρθουν τα θετικά αποτελέσματα σε όλες τις ομάδες, γιατί θα δώσουν ώθηση και στις ομάδες και γενικότερα σε ολόκληρο το άθλημα της χώρας μας. Αν έρθουν και οι τρεις προκρίσεις θα είναι κάτι μοναδικό για το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα».

Για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθλητικό (17/01): «Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και τον βλέπουμε την ώρα που πρέπει να τον δούμε. Προφανώς ο Παναθλητικός είναι μια πολύ καλή ομάδα κι έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία. Δε θ’ αλλάξει κάτι για εμάς. Θα προετοιμαστούμε όπως προετοιμαζόμαστε για κάθε ματς και θα πάμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τη φετινή ανταγωνιστικότητα της Α1 Γυναικών: «Με την εμφάνιση του Αθηναϊκού φέτος έχει έρθει περισσότερη ανταγωνιστικότητα μες στο πρωτάθλημα. Περιμένω πώς και πώς τους τελικούς, γιατί πιστεύω ότι και φέτος, όπως και πέρυσι, οι τελικοί θα είναι πραγματικά “φωτιά”, θα έχουν 100% ενδιαφέρον. Για ‘μένα, είναι καλό που έχει εμφανιστεί και τρίτη ομάδα να διεκδικεί το πρωτάθλημα».