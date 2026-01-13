Αντετοκούνμπο: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό με τον Άρη Betsson, είμαι φίλος με τον Σιάο»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Άρη Betsson κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 14η αγωνιστική του Eurocup (14/1, 20:00) μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμένα ο Άρης και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω για να έρθουν νίκες».

Για το αν μίλησε με τον αδερφό του, Άλεξ: «Δεν μιλήσαμε πολύ, αλλά μου είπε τα καλύτερα για την ομάδα και την πόλη».

Για τον πρόεδρο της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο: «Είναι πολύ καλό παιδί, είμαστε φίλοι, αγαπάει το μπάσκετ. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για την μεταγραφή μου».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Η Χάποελ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη. Θα με βοηθήσει να πέσω στα βαθιά και είμαι έτοιμος για την ευκαιρία που θα μου δοθεί. Ανυπομονώ».