Επιστροφή στα παλιά: «Γίνονται και πάλι Φενέρμπαχτσε Ulker οι πρωταθλητές Ευρώπης»

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά Μέσα, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και από την επόμενη σεζόν (2026-27) η Φενέρμπαχτσε θα φέρει και πάλι το συνοδευτικό Ulker στο όνομά της.
Υπενθυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία για 10 χρόνια στο παρελθόν, από το 2006 ως το 2016.
🚨 Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni isim sponsoru Ülker olacak. 2026/2027 sezonunda takım adı Fenerbahçe Ülker olacak.— Euroleague Time (@euroleague_time) January 12, 2026
(@ElisBuseArac) pic.twitter.com/lxCfDZkYmK