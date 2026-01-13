Επιστροφή στα παλιά: «Γίνονται και πάλι Φενέρμπαχτσε Ulker οι πρωταθλητές Ευρώπης»

Επιστροφή σε παλιά λημέρια για τη Φενέρμπαχτσε, που θα έχει και πάλι τον χορηγό Ulker στο όνομά της.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά Μέσα, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και από την επόμενη σεζόν (2026-27) η Φενέρμπαχτσε θα φέρει και πάλι το συνοδευτικό Ulker στο όνομά της.

Υπενθυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία για 10 χρόνια στο παρελθόν, από το 2006 ως το 2016.