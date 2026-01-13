MVP της 16ης αγωνιστικής ο Βάρνερ, MVP Next Gen ο Φύτρος

Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ του Κοροίβου στη νίκη επί των Σοφάδων (90-82) είχε με 34 πόντους με 4/6 βολές, 6/10 δίποντα και 6/10 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 37:21. Έτσι συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Γιάννης Φύτρος κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος γκαρντ της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA στη νίκη επί της ΝΕΜ (80-74) συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 15 πόντους με 0/2 βολές, 6/6 δίποντα και 1/5 τρίποντα, μαζί με 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 31:26.
Oι διπλοί της αγωνιστικής
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω): 10 πόντοι-10 ριμπάουντ
Άνταμ Χάμιλτον (ΑΓΕΧ): 11 πόντοι-12 ριμπάουντ
Κένταλ Σμιθ (Κόροιβος Αμαλιάδας): 24 πόντοι-10 ασίστ
Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας): 34 πόντοι-10 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 300
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 293
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 287
Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 272
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 252
Ριμπάουντ
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 123
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 123
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 112
Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 112
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 111
Ασίστ
Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 107
Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 92
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 89
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 82
Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 76
Κλεψίματα
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 38
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 37
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 32
Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 32
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 30
Κοψίματα
Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 19
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 17
Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 16
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 15
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 14
Οικονομία
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 304
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 296
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 295
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 281
Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 280