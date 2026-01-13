MVP της 16ης αγωνιστικής ο Βάρνερ, MVP Next Gen ο Φύτρος

Ο Λέσλι Βάρνερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 16ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ του Κοροίβου στη νίκη επί των Σοφάδων (90-82) είχε με 34 πόντους με 4/6 βολές, 6/10 δίποντα και 6/10 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 37:21. Έτσι συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Γιάννης Φύτρος κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος γκαρντ της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA στη νίκη επί της ΝΕΜ (80-74) συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 15 πόντους με 0/2 βολές, 6/6 δίποντα και 1/5 τρίποντα, μαζί με 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 31:26.

Oι διπλοί της αγωνιστικής

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω): 10 πόντοι-10 ριμπάουντ

Άνταμ Χάμιλτον (ΑΓΕΧ): 11 πόντοι-12 ριμπάουντ

Κένταλ Σμιθ (Κόροιβος Αμαλιάδας): 24 πόντοι-10 ασίστ

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας): 34 πόντοι-10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 300

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 293

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 287

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 272

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 252

Ριμπάουντ

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 123

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 123

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 112

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 112

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 111

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 107

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 92

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 89

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 82

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 76

Κλεψίματα

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 38

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 37

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 32

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 32

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 30

Κοψίματα

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 19

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 17

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 16

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 15

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 14

Οικονομία

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 304

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 296

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 295

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 281

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 280