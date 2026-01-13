Δεν φτάνει μόνο ο Ντόντσιτς -Τρίτη σερί ήττα των Λέικερς από τους Κινγκς (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν 124-112 των Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε κρίση βρίσκονται οι Λέικερς καθώς έχασαν για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, αυτή τη φορά από τους Κινγκς στο Σακραμέντο με 124-112. Οι «λιμνάνθρωποι» έπεσαν στο 23-14, ενώ αυτή ήταν η 10η νίκη φέτος των «βασιλιάδων».

Ο Λούκα Ντόντιτς έκανε για ένα ακόμη παιχνίδι τα… πάντα για τους Λέικερς, αλλά δεν ήταν αρκετά για τη νίκη. Τέλειωσε το ματς με 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 22 πόντους. Για τους Κινγκς ξεχώρισαν οι ΝτεΡοζάν με 32 πόντους και Μονκ με 26 πόντους και 8 ασίστ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

