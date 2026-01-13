Οι Μάβερικς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Νετς

Οι Ντάλας Μάβερικς έκαμψαν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 113-105.

Οι γηπεδούχοι έκαναν δυναμική εκκίνηση στο ματς και προηγήθηκαν με 32-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Μάβερικς να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (56-45).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Νετς έβγαλαν μια μίνι αντίδραση και με επί μέρους 28-32 μείωσαν την διαφορά στους 7 πόντους (84-77), όμως οι Μάβερικς ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τελευταία περίοδο.

Οι Τεξανοί αφού άντεξαν στην πίεση των Νετς, πήραν τη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 15-25, με τους Μπρούκλιν Νετς να πέφτουν πλέον στο 11-26.

Ο Κούπερ Φλαγκ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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