Άνετο πέρασμα των Σίξερς από τον Καναδά

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς άλωσαν την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 102-115.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 28-45 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 29 πόντων (51-80).

Στο δεύτερο μέρος οι Σίξερς έριξαν ρυθμό αλλά δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους Ράπτορς επιτρέποντας απλά στους Καναδούς να μειώσουν την διαφορά σε... νορμάλ επίπεδα.

O Τζοέλ Εμπίιντ με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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