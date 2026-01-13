Οι Πέισερς λύγισαν τους Σέλτικς και πανηγύρισαν τρίτη σερί νίκη

Ανεβασμένοι είναι το τελευταίο διάστημα οι Ιντιάνα Πέισερς που επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 98-96 φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες.

Οι περσινοί φιναλίστ του ΝΒΑ, μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στους Σέλτικς να προηγηθούν με 19-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους «Κέλτες» να κλείνουν το ημίχρονο στο +3 (53-56).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Πέισερς βγήκαν μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 26-21 πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (79-77), διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Έτσι, οι Πέισερς πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, έχοντας πλέον ρεκόρ 9-31, με τους Σέλτικς να πέφτουν στο 24-15, χάνοντας έδαφος στην μάχη για την 2η θέση της Ανατολής.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κινητήριο μοχλός των Πέισερς, ενώ για τους Σέλτικς, ξεχώρισε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 23 πόντους και 8 ασίστ.

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