Ηχηρό χαστούκι των Τζαζ στους Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς γνώρισαν ήττα-σοκ στην έδρα τους από τους Γιούτα Τζαζ (112-123), παρουσιάζοντας για ακόμη μια φορά κακό πρόσωπο την φετινή σεζόν.

Οι Τζαζ φρόντισαν να στείλουν από νωρίς το μήνυμα στους Καβαλίερς, αφού προηγήθηκαν με 22-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με επί μέρους 40-20 έκλεισαν το ημίχρονο στο +8 (62-54).

Στο δεύτερο μέρος οι Τζαζ με επί μέρους 24-36 στην τρίτη περίοδο πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (86-90), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, για να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Γιούτα Τζαζ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-25, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να πέφτουν στο 22-19 προκαλώντας προβληματισμό με την εικόνα που παρουσιάζουν.

Ο Κιγιόντε Τζορτζ με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Γιούτα Τζαζ, με τον Ντάριου Γκάρλαντ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 23 πόντους και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης