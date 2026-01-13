Sold-out το PAOK Sports Arena για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός!

Κατάμεστο θα είναι το «Παλατάκι» για την σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Τα εισιτήρια της αναμέτρησης «εξαφανίστηκαν» μέσα σε λίγες ώρες από τους φίλους του Δικεφάλου, έτσι οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν το Τριφύλλι σε ένα κατάμεστο PAOK Sports Arena.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δείχνουν για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου, κάνοντας για τρίτη φορά sold out την φετινή σεζόν, μετά τα ματς με Ηρακλή και Ολυμπιακό.

Αυτό, μάλιστα θα είναι το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή για την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ.