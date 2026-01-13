Το SDNA σε Βερολίνο και Λονδίνο για τα ματς του ΝΒΑ!

Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις διασταυρώνουν τα ξίφη τους Πέμπτη και Κυριακή σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το SDNA θα είναι εκεί.

Το ΝΒΑ είναι περίπου στη μέση της σεζόν και κάπου εδώ έρχεται στην Ευρώπη. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που Πέμπτη και Κυριακή θα αναμετρηθούν σε Βερολίνο και Λονδίνο αντίστοιχα Ορλάντο Μάτζικ με Μέμφις Γκρίζλις.

Τα φώτα θα είναι στραμμένα εκεί για τον επιπλέον λόγο ότι θα δώσει το παρών και ο κομισάριος του ΝΒΑ, Ανταμ Σίλβερ, ο οποίος εκτός των άλλων θα πει περισσότερα πράγματα για το ΝΒΑ Europe, που έρχεται.

Το SDNA θα είναι για μία ακόμη φορά παρών σε event του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου. Ο Τόλης Κοτζιάς θα βρεθεί σε Βερολίνο και Λονδίνο, μεταφέροντας για λογαριασμό του SDNA όλα όσα θα γίνουν εκεί. Μείνετε συντονισμένοι, το μπασκετικό μενού όσο περνάει ο καιρός, τόσο πλουσιότερο γίνεται.