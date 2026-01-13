Έφτασαν στο Βερολίνο Μάτζικ και Γκρίζλις

Την Πέμπτη γίνεται το πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Ορλάντο και αυτή του Μέμφις.

Οι επισκέψεις του ΝΒΑ στην Ευρώπη δεν είναι συχνές, αλλά είναι πέρα για πέρα ενδιαφέρουσες. Τα φετινά ραντεβού είναι σε Βερολίνο και Λονδίνο, εκεί, όπου θα αναμετρηθούν οι Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Το πρώτο ματς θα γίνει την Πέμπτη στο Βερολίνο (15/1) και το δεύτερο την Κυριακή στο Λονδίνο (18/1). Οι δύο ομάδες είναι από χθες στο Βερολίνο. «Για μένα, αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία πράγματα που θα βιώσω ποτέ στην καριέρα μου.

Θα μιλήσω για τον εαυτό μου και τον Φραντς (σ.σ. τον αδερφό του), επειδή ξέρω ότι δεν το εκφράζει ποτέ με τον τρόπο που το εκφράζω εγώ, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, την οικογένειά μας, τους φίλους μας (και) τους ανθρώπους που δεν μπορέσαμε να πάρουμε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι στην Αμερική για να έχουμε την ευκαιρία να μας δουν να παίζουμε. Μεγαλώσαμε σε αυτό το γυμναστήριο.

Μεγαλώσαμε με αυτήν την ομάδα. Οπότε, το να έχουμε αυτή την ευκαιρία, το να έχουμε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ και τους Μάτζικ να το λύσουν αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς» είπε για το παιχνίδι στο Βερολίνο ο Γερμανός πάουερ-φόργουορντ των Μάτζικ, Μορίτζ Βάγκνερ, ο οποίος επέστρεψε πριν από μερικές μέρες στην δράση μετά τον σοβαρό του τραυματισμό.