«Οκτώ ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α στην Euroleague»

Ενόψει των προετοιμασιών του NBA για την είσοδο του στην Ευρώπη, η διοίκηση της Euroleague θα συγκληθεί αύριο (13/1) για μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των μετόχων
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα οκτώ ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α στην Εuroleague, με σκοπό την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια στην διοργάνωση.
Οι ομάδες που έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α είναι οι δυο Ισραηλινές Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Ιερουσαλήμ, μαζί με της Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια, Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν.
8 clubs have applied for a EuroLeague A License:— Arale Weisberg (@Aralos10) January 12, 2026
* Hapoel Tel Aviv
* Partizan
* Crvena Zvezda
* Monaco
* Valencia
* Virtus Bologna
* Dubai
* Hapoel Jerusalem https://t.co/ce34mIFsrt