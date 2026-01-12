«Οκτώ ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α στην Euroleague»

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα οι Χάποελ Τελ Αβίβ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ μαζί με ακόμα έξι ομάδες της Euroleague έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α στην Euroleague με σκοπό την παρουσία τους για τα επόμενα χρόνια.

Ενόψει των προετοιμασιών του NBA για την είσοδο του στην Ευρώπη, η διοίκηση της Euroleague θα συγκληθεί αύριο (13/1) για μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των μετόχων

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα οκτώ ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α στην Εuroleague, με σκοπό την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια στην διοργάνωση.

Οι ομάδες που έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια Α είναι οι δυο Ισραηλινές Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Ιερουσαλήμ, μαζί με της Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια, Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν.