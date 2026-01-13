Στο Μπιλμπάο για την πρωτιά του ομίλου ο ΠΑΟΚ

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο εκτός έδρας (21:00) για την 3η αγωνιστική του Fiba Europe Cup, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει τη νίκη για να περάσει στην πρώτη θέση του ομίλου.

Δοκιμασία στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο για την 3η αγωνιστική του ομίλου του Eurocup, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στο διπλό για την προσπεράσουν στην πρώτη θέση του ομίλου.

Να θυμίσουμε οτι οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην πρώτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 2-0, με τις δυο πρώτες να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι ενώ για πρώτη φορά έχει και τους επτά ξένους, με τον Ντίμσα να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα ξανασυναντηθεί με την Μπιλμπάο μετά τον περσινό τελικό του Fiba Europe Cup