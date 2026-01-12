Ασταμάτητη στην Αδριατική Λίγκα η Ντουμπάι κέρδισε εύκολα την Μπόρατς

Το «τρένο» της Ντουμπάι δεν σταμάτησε ούτε κόντρα στην Μπόρατς με την ομάδα από τα Εμιράτα να κερδίζει εύκολα με 90-79 για την 12η αγωνιστική της Αδριατική Λίγκας.
Η ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 12-0, την ώρα που η Μπόρατς έπεσε στο 3-9.
Για τους νικητές που είχαν επιθετικό πλουραλισμό ο Ντουέιν Μπέικον ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Πρέπελιτς να συμπληρώνει 14 πόντους. Νεα καλή εμφάνιση του Καμένιας με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά ο Ντιάντε Μπόλντγουιν ξεχώρισε με 20 πόντους, με τον Τζοσίλο να προσθέτει 16 πόντους με 3 ριμπάουντ.
Πλέον η Ντουμπάι στρέφει το ενδιαφέρον της στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (18:00, 15/1) για την 22η αγωνιστική της Euroleague.