Ασταμάτητη στην Αδριατική Λίγκα η Ντουμπάι κέρδισε εύκολα την Μπόρατς

Η Ντουμπάι ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπόρατς, επικρατώντας με 90-79, με την ομάδα του Γκόλεματς να συνεχίζει αήττητην την πορεία της στην Αδριατική Λίγκα.

Το «τρένο» της Ντουμπάι δεν σταμάτησε ούτε κόντρα στην Μπόρατς με την ομάδα από τα Εμιράτα να κερδίζει εύκολα με 90-79 για την 12η αγωνιστική της Αδριατική Λίγκας.

Η ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 12-0, την ώρα που η Μπόρατς έπεσε στο 3-9.

Για τους νικητές που είχαν επιθετικό πλουραλισμό ο Ντουέιν Μπέικον ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Πρέπελιτς να συμπληρώνει 14 πόντους. Νεα καλή εμφάνιση του Καμένιας με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντιάντε Μπόλντγουιν ξεχώρισε με 20 πόντους, με τον Τζοσίλο να προσθέτει 16 πόντους με 3 ριμπάουντ.

Πλέον η Ντουμπάι στρέφει το ενδιαφέρον της στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (18:00, 15/1) για την 22η αγωνιστική της Euroleague.