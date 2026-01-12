Χωρίς Λαζάρεβιτς και Σιλά κόντρα στον ΠΑΟΚ η Μπιλμπάο

Με δύο απουσίες θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ η Μπιλμπάο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Χωρίς τους Λαζάρεβιτς και Σιλά που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών θα υποδεχθεί η Μπιλμπάο τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup (13/1 - 21:00).

Όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο προπονητής της ομάδας, Χάιμε Πονσαρνάου, θα καλέσει δύο παιδιά από την U22 των Βάσκων προκειμένου να συμπληρωθεί η δωδεκάδα, με τον έμπειρο τεχνικό να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Δικέφαλο, στις δηλώσεις που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπιλμπάο.

«Ο ΠΑΟΚ είναι αντίπαλος με πολύ ισχυρό ρόστερ. Περιμένουμε ένα πολύ σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, με εξαιρετικές ατομικές ποιότητες και παίκτες που είναι δύσκολο να αμυνθείς επάνω τους. Έχουν προπονητή και φιλοσοφία παιχνιδιού πολύ διαφορετική. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε.

Έχουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατακτήσαμε σε αυτό το γήπεδο. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θέλουμε να εμπνεύσουμε και τη φετινή ομάδα να παλέψει για να κερδίσει κάτι».

Ο Marvin Jones είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τίτλου. Είναι σκληρά εργαζόμενος και του εύχομαι ό,τι καλύτερο».