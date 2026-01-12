Οι Λέικερς αλλάζουν το πλάνο προπόνησης για να προστατεύσουν τον Τζέιμς

Οι Λέικερς μπαίνουν σε μια δύσκολη περίοδο αγώνων τον Ιανουάριο και η ομάδα αποφάσισε να αλλάξει τις προπονήσεις της για να προστατέψει τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπαίνουν σε μια δύσκολη περίοδο του προγράμματός τους, με 11 αγώνες να απομένουν πριν από το τέλος Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων δύο σετ συνεχόμενων αγώνων.

Αντιμέτωπη με αυτό το εξαντλητικό πρόγραμμα του Ιανουαρίου, η ομάδα αποφάσισε να ακυρώσει τις πρωινές προπονήσεις με σουτ, όλα αυτά για χάρη του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η απόφαση ελήφθη σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες και επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στον ΛεΜπρόν Τζέιμς , διασφαλίζοντας ότι δεν θα καταπονηθεί υπερβολικά και θα παραμείνει «φρέσκος» για τα επερχόμενα παιχνίδια.

«Πήραμε την απόφαση πριν από 12-13 ημέρες να μην κάνουμε πλέον πρωινές προπονήσεις. Μέρος της σκέψης ήταν ότι έχουμε έναν 41χρονο που δεν θα έπρεπε να είναι όρθιος δύο φορές την ημέρα. Ας «βάλουμε μπροστά» τη μηχανή του μία φορά. Το άλλο μέρος ήταν η αξιολόγηση του ρόστερ - τι πραγματικά κερδίζουμε από μια προπόνηση λαμβάνοντας υπόψη ποιους έχουμε στην ομάδα», είπε ο Ρέντικ .