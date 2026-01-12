Με πτήση τσάρτερ στην Ρουμανία ο Άρης Betsson

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι θα ναυλωθεί πτήση Charter για τον εκτός έδρας αγώνα της 18ης αγωνιστικής του BKT EuroCup (11/02, 19:00), με αντίπαλο την U-BT Cluj-Napoca.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης και είναι πιθανό να αποδειχτεί κομβικός για την υπόθεση – πρόκριση.

Ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες 120 θέσεις, τις οποίες μπορούν να κλείσουν οι φίλοι της ομάδας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί, από την πτήση, προς και από τη Ρουμανία, μέχρι και τη διαμονή στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή της ομάδας μας, την εμπειρία ακόμη ενός εκτός έδρας αγώνα του ΑΡΗ Betsson.

Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο «Voya Travel», η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson διαθέτει το εξής «πακέτο» για το ΑΡΗΣ Betsson Charter προς και από τη Napoca.

*460€ με δίκλινο δωμάτιο,

*500€ για μονόκλινο δωμάτιο.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή (με πρωινό), εισιτήριο αγώνα, φόρους αεροδρομίου, μεταφορά αεροδρόμιο – ξενοδοχείο, ξενοδοχείο - γήπεδο και γήπεδο – αεροδρόμιο μετά το τέλος του αγώνα, ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Η αναχώρηση για τη Napoca είναι προγραμματισμένη για τις 10/02 στις 18:30 και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη λήξη του αγώνα, για τις 00:30.

Για πληροφορίες – δηλώσεις συμμέτοχης, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας, «Voya Travel»:

4 I.Dragoumi str-2nd floor

Thessaloniki – 54624

Tel: +302310272830 (ext 104)