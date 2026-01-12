Α1 Γυναικών: Αλλαγές στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, σε νέα ώρα και το Παναθηναϊκός - Πρωτέας

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας σε αναμετρήσεις της Α1 Γυναικών, ανάμεσά τους και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πρωτέα Βούλας για την 14η αγωνιστική.

Αλλαγή ώρας και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και της Νέας Ιωνίας με τον Αθηναϊκό

Στις 14:30 αντί για τις 15:00 θα διεξαχθεί στην 17η αγωνιστική το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



* Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ – 2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 17/01/2026 αντί ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ.



* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 18/01/2026 αντί ώρας 14.30, θα διεξαχθεί στις 15.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος».



* Μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΣ ΠΑΟΚ, για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 31/01/2026 αντί ώρας 15.00, θα διεξαχθεί στις 14.30, στο Βοηθητικό του ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5).



* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ Ιωνίας ‘Ιωνία’ – Αθηναϊκός ΑΣ για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 18/01/2026 αντί ώρας 15.00, θα διεξαχθεί στις 18.00, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς.



* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας, ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908 – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (2ος Όμιλος), της 18/01/2026 αντί ώρας 18.00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Ιβανώφειο.



* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας, ΓΑΣ Εύνικος – ΑΣ Κώων Ιπποκράτης, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (1ος Όμιλος – Α΄Υποόμιλος), της 18/01/2026 αντί ώρας 18:00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς.