Α1 Γυναικών: Αλλαγές στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, σε νέα ώρα και το Παναθηναϊκός - Πρωτέας

Αλλαγή ώρας και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και της Νέας Ιωνίας με τον Αθηναϊκό
Στις 14:30 αντί για τις 15:00 θα διεξαχθεί στην 17η αγωνιστική το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
* Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ – 2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 17/01/2026 αντί ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ.
* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 18/01/2026 αντί ώρας 14.30, θα διεξαχθεί στις 15.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος».
* Μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΣ ΠΑΟΚ, για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 31/01/2026 αντί ώρας 15.00, θα διεξαχθεί στις 14.30, στο Βοηθητικό του ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5).
* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ Ιωνίας ‘Ιωνία’ – Αθηναϊκός ΑΣ για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 18/01/2026 αντί ώρας 15.00, θα διεξαχθεί στις 18.00, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς.
* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας, ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908 – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (2ος Όμιλος), της 18/01/2026 αντί ώρας 18.00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Ιβανώφειο.
* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας, ΓΑΣ Εύνικος – ΑΣ Κώων Ιπποκράτης, για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (1ος Όμιλος – Α΄Υποόμιλος), της 18/01/2026 αντί ώρας 18:00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς.