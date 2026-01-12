Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της 14ης αγωνιστικής

Ο Άλεκ Πίτερς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Aναλυτικά:

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ασταμάτητος στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της Stoiximan GBL και για πρώτη φορά την φετινή σεζόν αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week.

Ο 30χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking με 35 πόντους με 9/9 βολές, 4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και ένα λάθος σε 30’ συμμετοχής.

Η επίδοση του Πίτερς ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ γίνεται ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τον Ντόντα Χολ την 5η αγωνιστική και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ την 11η.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.