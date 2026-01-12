Α1 Γυναικών: MVP η Μπέκι, MVP Next Gen η Στολίγκα

Η 13η αγωνιστική πρόσφερε ωραία παιχνίδια, αλλά και αρκετές αθλήτριες που ξεχώρισαν.

Κορυφαίες ήταν η Άλι Μπέκι του Πανσερραϊκού που αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής και η Νάγια Στολίγκα του Πρωτέα Βούλας που κέρδισε για άλλη μια φορά τη διάκριση της MVP Next Gen.

Η Άλι Μπέκι στην νίκη του Πανσερραϊκού με 77-66 επί της Ιωνίας τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ συγκεντρώνοντας 34 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 40’ συμμετοχής.

Με τη σειρά της η Νάγια Στολίγκα στην επικράτηση του Πρωτέα Βούλας με 91-78 με αντίπαλο την Ανόρθωση Βόλου είχε 10 πόντους 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, μια τάπα και 14 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 23’56’’ συμμετοχής. Η γκαρντ του Πρωτέα Βούλας αναδεικνύεται για 5η φορά στη φετινή αγωνιστική σεζόν MVP Next Gen.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Σάνον Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 23 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Τερίνκουε Μπατλ (Ανόρθωση Βόλου): 11 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Νικόλ Γκίλντεϊ (Αμύντας): 16 πόντοι, 13 ασίστ

Ντέστινι Ανταμς (Παναθλητικός): 26 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Άλισιν Μπέκι (Πανσερραϊκός): 22 πόντοι, 10 ασίστ

Πενίνα Ντάβινσον (Πανσερραϊκός): 15 πόντοι, 17 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών



Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 248

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 247

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 242

Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 210

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 207

Ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 151

Κλαρκ (Ιωνία) 121

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 112

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 104

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 102



Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 83

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 69

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 64

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 63

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 58

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 33

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 29

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 27

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 23

Μανίς (Ιωνία) 23



Τάπες

Πρινς (Παναθηναικός) 20

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 12

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 10

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9



Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 259

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 254

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 241

Πρινς (Παναθηναϊκός) 235

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 222

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.