Ισκιέρδο: «Είμαι λυπημένος για τον Ζοτς, δεν το άξιζε - Η σειρά με τη Ρεάλ θα άλλαζε την ιστορία της Παρτιζάν»

Ο Γιόσεπ Μαρία Ισκιέρδο, άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν, μίλησε για το τέλος του Σέρβου τεχνικού από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sport Klub»:

«Είμαι πολύ λυπημένος. Πρώτα απ' όλα για τον Ομπράντοβιτς, επειδή δεν το αξίζει. Κατά τη γνώμη μου, ίσως κάνω λάθος, δεν το άξιζε, ειδικά όχι από την ομάδα του. Την ομάδα της ζωής του».

Για το αν οι παίκτες των πρόδωσαν: «Δεν το ένιωσα πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ίσως στην αρχή του αγώνα εναντίον της Βιλερμπάν στη Γαλλία το ένιωσα. "Ουάου, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν ξεκινάς έτσι ένα παιχνίδι". Αλλά αυτό ήταν το συναίσθημά μου. Το σίγουρο είναι ότι οι παίκτες δεν ακολούθησαν τις οδηγίες και τον τρόπο που ένιωθε το μπάσκετ. Θυμάμαι ότι είχαμε πολλά, πολλά, πολλά παιχνίδια όπου ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με τον σωστό τρόπο. Είχαμε διαφορά δέκα, δώδεκα ή 14 πόντων και ξαφνικά σταματήσαμε και χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά εναντίον της Βιλερμπάν συνέβη το αντίθετο. Νομίζω ότι χάναμε με 16-2. Ο Ζέλικο χρησιμοποίησε και τα δύο τάιμ άουτ του σε τρία ή τέσσερα λεπτά του αγώνα. Γι' αυτό ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ξεκινήσαμε πολλά παιχνίδια πολύ καλά, παίξαμε σταθερά, παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε ως ομάδα».

Για τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague το 2023 κόντρα στη Ρεάλ: «Αυτό θα μπορούσε να είχε αλλάξει ξανά την ιστορία της Παρτιζάν. Θα μπορούσε να ήταν... Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στο Final Four και να είχαμε κερδίσει έναν δεύτερο τίτλο, έναν δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο. Νομίζω συχνά, πολύ συχνά, επειδή συνέβαιναν πολλά πράγματα εκτός μπάσκετ. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε τώρα, αλλά πολλά πράγματα συνέβησαν γύρω από το μπάσκετ. Ωστόσο, όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζω ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα τότε. Όχι η καλύτερη ομάδα, αλλά σίγουρα καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης».