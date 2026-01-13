Τα καμπανάκια τα χτυπάς τον Γενάρη, ώστε τον Μάιο να ακούσεις χαρμόσυνες καμπάνες

Ο Παναθηναϊκός έκανε αγγαρεία κόντρα στο Περιστέρι και ο Εργκίν Αταμάν χτύπησε και πάλι καμπανάκι με γνώμονα να πετύχει τον σκοπό του στην πορεία της σεζόν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Από αυτό εδώ το σάιτ ο Τούρκος τεχνικός έχει δεχθεί -δικαίως- κριτική για τις κακές εμφανίσεις του «τριφυλλιού» στα τελευταία παιχνίδια. Έτσι είναι το μπάσκετ, όπως κι όλα τα σπορ άλλωστε. Κρίνεις αυτό που παρουσιάζει μία ομάδα. Άλλοτε το επικροτείς κι άλλοτε σχολιάζεις τα κακώς κείμενα.

Οι «πράσινοι» έχουν μπει σε ένα περίεργο μονοπάτι στην εκκίνηση του 2026 και καλούνται άμεσα να φύγουν από το σκοτάδι και να βγουν ξανά στο φως. Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη που μπορεί να το πετύχει; Μα φυσικά ο Αταμάν. Δεν χωρά αμφιβολία σε αυτό.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κόντρα στο Περιστέρι χωρίς διάθεση και κίνητρο. Σαν να παρατάχθηκε στο glass floor πιστεύοντας πως με 4-5 λεπτά καλού μπάσκετ θα καθαρίσει το ματς και στη συνέχεια όλα ρόδινα. Και λάθος δεν υπάρχει στον ισχυρισμό, αλλά με αυτή τη νοοτροπία οι καμπάνες του Μαΐου δεν θα είναι χαρμόσυνες.

Θα αναρωτηθεί κάποιος τι θα γίνει αν το «τριφύλλι» επικρατήσει με 40 πόντους του Περιστερίου στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Greek Basketball League; Βαθμολογικά απολύτως τίποτα. Σε βάθος χρόνου όμως και στην πορεία της σεζόν πολλά. Γιατί για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει πρώτα να χτίσεις μία σταθερή βάση.

Για το αν έχει κριθεί ή χαθεί κάτι; Και πάλι απολύτως τίποτα. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα έχει το ματς του δεύτερου γύρου για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να πάρει διαφορά και πλεονέκτημα έδρας, στην Euroleague συνεχίζει να είναι σε δρόμο για 4άδα κι έχει μπροστά του και το Κύπελλο.

Επειδή αυτό σημαίνει όμως να είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη όμως, ο Αταμάν στην παρούσα φάση προσέχει για να έχει. Σφυρηλατεί τη νοοτροπία και τον χαρακτήρα του φετινού Παναθηναϊκού, όσο τα γάλατα σφίγγουν.

Καμία δήλωση του Αταμάν δεν είναι τυχαία. Γιατί και στο ψυχολογικό κομμάτι είναι κορυφή. Ξέρει που πρέπει να πατήσει, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να τσιγκλήσει και κυρίως τι επιθυμεί να πετύχει. Και τις τελευταίες μέρες το βλέπουμε σε πλήρη δράση.

Το αν έχει κι ο Τούρκος τεχνικός ευθύνη στην εικόνα του Παναθηναϊκού στα τελευταία ματς; Προφανώς. Και το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Χωρίς να αναζητά δικαιολογίες από τα άστρα, τον ανάδρομο Ερμή, ακόμα και την γρίπη που χτύπησε τους «πράσινους» σε ένα κομβικό σημείο και τους αποσυντόνισε.

«Αυτό το λέω γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα όπως αυτός. Σήμερα (σ.σ. προχθές) πήραμε 2 πόντους στην βαθμολογία αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το ματς με το Περιστέρι.

Ούτε ήττες σαν νίκες, ούτε δικαιολογίες για βάθος ρόστερ. Τα πράγματα όπως έχουν. Μετά από μία νίκη και η αλήθεια είναι ένα απαιτητικό χρονικό διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια και δύσκολα. Δήλωση-καμπανάκι μπαίνοντας στο δεύτερο και πιο σημαντικό μισό της σεζόν. Εδώ που κρίνονται όλα.

Ούτε προφανώς η δήλωση για την Euroleague ή το πρωτάθλημα και μία πιθανή αποχώρηση το καλοκαίρι ήταν τυχαία. Ο Αταμάν έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία την επιχείρηση «χαρμόσυνες καμπάνες τον Μάιο». Και είναι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει στην Ευρώπη.