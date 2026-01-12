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Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς στο Ντένβερ - Οι Τίμπεργουλβς ξέραναν τους Σπερς

Μπάσκετ
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Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς παρά την συγκλονιστική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να γνωρίζουν την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Από τα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η μεγάλη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους «Λύκους» να κάνουν μυθικό comeback στην τέταρτη περίοδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Oρλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 128-118
Μέμφις Γκρίζλις - Μπρούκλιν Νετς 103-98
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Νιου Γιορκ Νικς 114-123
Τορόντο Ράπτορς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-115
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σαν Αντόνιο Σπερς 104-103
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μαϊάμι Χιτ 124-112
Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς 108-104
Φοίνιξ Σανς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 112-93
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ατλάντα Χοκς 111-124
Σακραμέντο Κινγκς - Χιούστον Ρόκετς 111-98

Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς στο Ντένβερ - Οι Τίμπεργουλβς ξέραναν τους Σπερς