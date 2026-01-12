Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς στο Ντένβερ - Οι Τίμπεργουλβς ξέραναν τους Σπερς

Από τα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η μεγάλη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους «Λύκους» να κάνουν μυθικό comeback στην τέταρτη περίοδο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Oρλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 128-118
Μέμφις Γκρίζλις - Μπρούκλιν Νετς 103-98
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Νιου Γιορκ Νικς 114-123
Τορόντο Ράπτορς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-115
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σαν Αντόνιο Σπερς 104-103
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μαϊάμι Χιτ 124-112
Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς 108-104
Φοίνιξ Σανς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 112-93
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ατλάντα Χοκς 111-124
Σακραμέντο Κινγκς - Χιούστον Ρόκετς 111-98