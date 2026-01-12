Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς στο Ντένβερ - Οι Τίμπεργουλβς ξέραναν τους Σπερς

Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς παρά την συγκλονιστική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να γνωρίζουν την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς.