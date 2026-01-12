Μεγάλο διπλό των Χοκς στο «σπίτι» των Ουόριορς

Οι Ατλάντα Χοκς άλωσαν την έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 111-124.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι με τους Ουόριορς να κλείνουν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 28-27, όμως οι Χοκς με επί μέρους 25-32 πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (53-59).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πάτησαν το... γκάζι και με επί μέρους 25-35 ανέβασαν την διαφορά στο +16 (78-94), κάνοντας συντήρηση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο, χωρίς να απειληθούν από τους Ουόριορς.

O Tζέιλεν Τζόνσον με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζίμι Μπάτλερ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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