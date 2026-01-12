Ο Γιάννης ήταν συγκλονιστικός αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν στην έδρα των Νάγκετς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο Ντένβερ, όμως οι Νάγκετς λύγισαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 108-104.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής με 9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα.

Το ματς

Οι Νάγκετς των πολλών απουσιών μπήκαν πιο ψυχωμένα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 27-23 στην λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, ενώ με επί μέρους 35-29 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο στο +10 (62-52).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 11 πόντων (85-74), με τους Μπακς στη συνέχεια να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους.

Τα «Ελάφια», άρχισαν να βρίσκουν λύσεις ροκάνισαν την διαφορά και άσκησαν έντονη πίεση στους γηπεδούχους, όμως οι Νάγκετς άντεξαν στο φινάλε και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 26-13, με τους Μπακς να κάνουν πισωγύρισμα πέφτοντας πλέον στο 17-22, παραμένοντας εκτός play-in tournament.

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