Περίπατος των Σανς απέναντι στους Ουίζαρντς

Οι Φοίνιξ Σανς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με 112-93

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή της αναμέτρηση το προβάδισμα και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Ουίζαρντς να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν τη νίκη.

Έτσι, οι Σανς έφτασαν με άνεση στη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 24-15, παραμένοντας ψηλά στην κατάταξη της δυτικής περιφέρειας, με τους Ουίζαρντς να πέφτουν στο 10-28.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Ουίζαρντς ξεχώρισε ο Άλεξ Σαρ που είχε 19 πόντους και 15 ριμπάουντ.

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