O Έντουαρντς έδωσε την λύση για τους Τίμπεργουλβς στο ντέρμπι με τους Σπερς

Ο Άντονι Έντουαρντς ολοκλήρωσε το επικό comeback των Μινεσότα Τίμπεργουλβς χαρίζοντας τους τη νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς (104-103).

Οι Σπερς ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-31, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 13 πόντων (42-55).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα 14 πόντων (71-85), όμως σε εκείνο το σημείο οι Τίμπεργουλβς αφυπνίστηκαν.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, έκαναν επί μέρους 33-18 και ο Άντονι Έντουαρντς στα 17'' πριν την λήξη ολοκλήρωσε την επική ανατροπή χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο ηγέτης των Τίμπεργουλβς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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