Οι Θάντερ... καλπάζουν στη Δύση

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 124-112.

Οι πρωταθλητές μπήκαν νωθρά στο ματς, επιτρέποντας στους Χιτ να προηγηθούν με 32-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου και να πάνε στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (54-59).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Θάντερ μεταμορφώθηκαν και με επί μέρους 39-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (93-85), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Έτσι, οι Θάντερ πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 32-7 και παραμένουν σταθερά στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Χιτ έπεσαν στο 20-19.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άντριου Ουίγκινς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης