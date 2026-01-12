Οι Θάντερ... καλπάζουν στη Δύση

Οι πρωταθλητές μπήκαν νωθρά στο ματς, επιτρέποντας στους Χιτ να προηγηθούν με 32-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου και να πάνε στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (54-59).
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Θάντερ μεταμορφώθηκαν και με επί μέρους 39-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (93-85), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.
Έτσι, οι Θάντερ πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 32-7 και παραμένουν σταθερά στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Χιτ έπεσαν στο 20-19.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άντριου Ουίγκινς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.