Οι Ράπτορς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Σίξερς στην παράταση

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα οι Τορόντο Ράπτορς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ερς (116-115), σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 22-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ράπτορς αντέδρασαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 36-23 έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 58-48.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Σίξερς να αντιδράσουν, αφού έκαναν επί μέρους 18-36 και πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (76-84), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε... θρίλερ.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη για τη νίκη, με τους Σίξερς στα 21'' πριν την λήξη να παίρνουν το προβάδισμα με 103-107, όμως ο Ιμάνουελ Κουίκλι και ο Τζαμάλ Σιντ, κράτησαν «ζωντανούς» τους Ράπτορς, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Η «μάχη» συνεχίστηκε και στο έξτρα πεντάλεπτο, με τον Σκότι Μπαρνς να χαρίζει τη νίκη στους Ράπτορς στην εκπνοή ευστοχόντας σε μια βολή και χάνοντας την δεύτερη για να κυλήσει ο χρόνος.

O Μπαρνς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ράπτορς, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι με 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης