Διαθέσιμος για trade από τους Νικς ο Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάικ Μπράουν και οι Νικς ψάχνουν τρόπο να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

To περασμένο καλοκαίρι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκεια με τους Νικς με συνολικές απολαβές για αυτό το διάστημα στα 11 εκατ. δολάρια, όμως o Γάλλος πραγματοποιεί απογοητευτικές εμφανίσεις.

Έτσι, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Νεοϋορκέζοι είναι θετικοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του Γιαμπουσέλε, όπως και του Πακόμ Νταντιέ, περιμένοντας προτάσεις για τους δύο καλαθοσφαιριστές.

Ο Γιαμπουσέλε σε 32 εμφανίσεις με τους Νικς την φετινή σεζόν έχει 3.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά αγώνα σε 9.9 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.