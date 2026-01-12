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Διαθέσιμος για trade από τους Νικς ο Γιαμπουσέλε

Μπάσκετ
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Ο Γάλλος φόργουορντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάικ Μπράουν και οι Νικς ψάχνουν τρόπο να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

To περασμένο καλοκαίρι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκεια με τους Νικς με συνολικές απολαβές για αυτό το διάστημα στα 11 εκατ. δολάρια, όμως o Γάλλος πραγματοποιεί απογοητευτικές εμφανίσεις.

Έτσι, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Νεοϋορκέζοι είναι θετικοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του Γιαμπουσέλε, όπως και του Πακόμ Νταντιέ, περιμένοντας προτάσεις για τους δύο καλαθοσφαιριστές.

Ο Γιαμπουσέλε σε 32 εμφανίσεις με τους Νικς την φετινή σεζόν έχει 3.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά αγώνα σε 9.9 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Διαθέσιμος για trade από τους Νικς ο Γιαμπουσέλε