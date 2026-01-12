Διαθέσιμος για trade από τους Νικς ο Γιαμπουσέλε

To περασμένο καλοκαίρι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκεια με τους Νικς με συνολικές απολαβές για αυτό το διάστημα στα 11 εκατ. δολάρια, όμως o Γάλλος πραγματοποιεί απογοητευτικές εμφανίσεις.
Έτσι, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Νεοϋορκέζοι είναι θετικοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του Γιαμπουσέλε, όπως και του Πακόμ Νταντιέ, περιμένοντας προτάσεις για τους δύο καλαθοσφαιριστές.
Ο Γιαμπουσέλε σε 32 εμφανίσεις με τους Νικς την φετινή σεζόν έχει 3.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά αγώνα σε 9.9 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.
The Knicks have made Guerschon Yabusele available in trade talks, per @TheSteinLine— NBACentral (@TheDunkCentral) January 11, 2026
“The Knicks entered Sunday's play at 6-7 since defeating San Antonio in the Dec. 16 Cup final in Las Vegas. League sources say that Guerschon Yabusele and Pacome Dadiet are available before the… pic.twitter.com/I0FvJwHP9s