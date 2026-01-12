Σοκ στην Παρτιζάν ενόψει Ολυμπιακού: Έσπασε το χέρι του ο Σέικ Μίλτον!

Λίγες ημέρες πριν τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου θα αναγκαστούν να χάσουν τον Αμερικανό γκαρντ για αρκετό διάστημα.

Η Παρτιζάν επικράτησε της Ντέρμπι με 78-66 για την 14η αγωνιστική της ABA Liga, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού ο Σέικ Μίλτον υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο προπονητής της Παρτιζάν Ζοάν Πενιαρόγια επιβεβαίωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι ο Αμερικανός γκαρντ έσπασε το αριστερό του χέρι και θα αναγκαστεί να απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.

Ο Μίλτον την φετινή σεζόν έχει 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 20’43” στις 13 συμμετοχές που έχει καταγράψει στην Euroleague με την φανέλα της Παρτιζάν.