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Σοκ στην Παρτιζάν ενόψει Ολυμπιακού: Έσπασε το χέρι του ο Σέικ Μίλτον!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Λίγες ημέρες πριν τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου θα αναγκαστούν να χάσουν τον Αμερικανό γκαρντ για αρκετό διάστημα.

Η Παρτιζάν επικράτησε της Ντέρμπι με 78-66 για την 14η αγωνιστική της ABA Liga, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού ο Σέικ Μίλτον υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο προπονητής της Παρτιζάν Ζοάν Πενιαρόγια επιβεβαίωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι ο Αμερικανός γκαρντ έσπασε το αριστερό του χέρι και θα αναγκαστεί να απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.

Ο Μίλτον την φετινή σεζόν έχει 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 20’43” στις 13 συμμετοχές που έχει καταγράψει στην Euroleague με την φανέλα της Παρτιζάν.

Σοκ στην Παρτιζάν ενόψει Ολυμπιακού: Έσπασε το χέρι του ο Σέικ Μίλτον!