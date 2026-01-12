Γλίτωσαν το κάζο με ανατροπή οι Μάτζικ - Πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νετς οι Γκρίζλις

Οι Ορλάντο Μάτζικ φλέρταραν με γκέλα απέναντι στους Πέλικανς όμως σοβαρεύτηκαν στο φινάλε και πήραν τη νίκη (128-118). Μετά από μια δυνατή ματσάρα οι Γκρίζλις επικράτησαν των Νετς με 103-98

Στο Ορλάντο, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς δυσκόλεψαν σε τεράστιο βαθμό τους Ορλάντο Μάτζικ, με τους γηπεδούχους να «ξυπνούν» στην τέταρτη περίοδο, όπου με επί μέρους 37-20 έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη.

O Πάολο Μπανκέρο ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στους Μάτζικ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Τρέι Μέρφι με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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Στο Μέμφις οι Γκρίζλις και οι Νετς πρόσφεραν μια εξαιρετική ματσάρα, που κρίθηκε στο φινάλε με τους γηπεδούχους να τρέχουν σερί 13-0 στο τελευταίο τρίλεπτο για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη.

Ο Σέντρικ Κάουαρντ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Γκρίζλις σημειώνοντας και δύο καθοριστικά τρίποντα προς το τέλος της αναμέτρησης. Για τους Νετς καλό ματς έκανε ο Ντερόν Σαρπ με 8 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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