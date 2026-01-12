Γλίτωσαν το κάζο με ανατροπή οι Μάτζικ - Πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νετς οι Γκρίζλις

Στο Ορλάντο, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς δυσκόλεψαν σε τεράστιο βαθμό τους Ορλάντο Μάτζικ, με τους γηπεδούχους να «ξυπνούν» στην τέταρτη περίοδο, όπου με επί μέρους 37-20 έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη.
O Πάολο Μπανκέρο ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στους Μάτζικ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Τρέι Μέρφι με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
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Στο Μέμφις οι Γκρίζλις και οι Νετς πρόσφεραν μια εξαιρετική ματσάρα, που κρίθηκε στο φινάλε με τους γηπεδούχους να τρέχουν σερί 13-0 στο τελευταίο τρίλεπτο για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη.
Ο Σέντρικ Κάουαρντ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Γκρίζλις σημειώνοντας και δύο καθοριστικά τρίποντα προς το τέλος της αναμέτρησης. Για τους Νετς καλό ματς έκανε ο Ντερόν Σαρπ με 8 πόντους και 13 ριμπάουντ.