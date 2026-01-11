Κέρδισε τη Νέα Ιωνία και συνεχίζει στα ψηλά ο Πανσερραϊκός - Το πανόραμα της Α1

Ο Πανσερραϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νέας Ιωνίας, επικράτησε με 77-66 και συνεχίζει στα ψηλά. Η ομάδα των Σερρών ανέβηκε στο 7-5 και πάτησε στην πρώτη τετράδα, ενώ η Νεά Ιωνία έπεσε 5-7.
Για τις νικήτριες η Άλισιν Μπέκιν αγωίστηκε σε όλο το παιχνίδι σκοράροντας 22 πόντους με 10 ασίστ, με την Ρόνσιεκ να προσθέτει 16 πόντους με 4 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά η Μανίς ξεχώρισε με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, με την Στογιάνοβσκα να συμπληρώνει 18 πόντους.
Τα σημερινά αποτελέσματα (11/1)
Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου91-78
Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΟΚ 90-68
Αμύντας-Παναθλητικός 83-96
Πανσερραϊκός-Ιωνία 77-66
Σάββατο 10/1
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 54-86
Ρεπό: Ολυμπιακός
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου 91-78
Διαιτητές: Τεφτίκης-Νάστος-Κονταξάκης|
Δεκάλεπτα: 27-14, 51-33, 77-47, 91-78
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ντέμο, Ανδρικοπούπου, Χουσελά, Σακελλαρίου 6(1), Μπόικο 8(1), Αράπογλου, Γιένσεν 18(3), Τουμπανιάρη 4, Κουκουζέλη 3(1), Μάλι 18(2), Ράιαν 23.
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 27(1), Σουλτάνη 9(1), Σιουμουρέκη 3(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 12(1), Τόμπσον 16(1), Ταντουρόφσκα, Μπατλ 11.
Αθηναϊκός Qualco – ΠΑΟΚ
Διαιτητές: Σκουλαρίκης-Ναστούλης-Παπαδάκη
Δεκάλεπτα: 26-20, 49-42, 73-55, 90-68
Αθηναϊκός Qualco (Σπαθάρου): Ράτζα 5(1), Τσινέκε 12(3), Χαιριστανίδου 5(1), Σταμάτη 4, Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 4, Λούκα 12, Μίλερ, Αναστασοπούλου, Πρινς 10, Παρκς 14, Ανίγκουε 18.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 25(3), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 20(4), Παπαϊωάννου 4, Ζορμπαλά 3, Μπαντού 14(1).
Αμύντας-Παναθλητικός 83-96
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Λιαρομμάτης-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 19-29, 38-58, 62-76, 83-96
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 16, Μαργώνη, Μουστάκα, Κατσαμούρη 4, Μπέι 25(2), Μάγκλαρη 5(1), Χάντερ 4, Μόρτενσεν 15(2), Νάτσκου 14(2).
Παναθλητικός (Καμπούρης): Αυτζή 11(2), Κάρτερ 15, Μάντζου, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 20(2), Ανταμς 26, Γκέλντοφ 13, Σύρπα, Μόρις 7.
Πανσερραϊκός-Ιωνία 77-66
Διαιτητές: Αθανασιάδης-Γιαννούλης-Αβραμίδου
Δεκάλεπτα: 17-18, 37-25, 56-45, 77-66
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 22(5), Αλεξιά 2, Δούρβα 9(2), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 2, Ντάβινσον 15(1), Κουβόρντε, Μουρ 11(2), Γεροστεργίου, Ρόνσιεκ 16(2).
Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 4, Καραγιάννη 3, Γκριγκς 14(2), Φουράκη 2, Μανίς 20, Κλαρκ 5, Στογιανόσφκα 18(3), Ευμορφοπούλου.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 23 982-727 255
2) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288
3) Ολυμπιακός 20 958-795 163
4) Πανσερραϊκός 19 845-827 18
5) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87
6) Πρωτέας Βούλας 17 902-952 -50
7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 17 871-909 -38
8) Παναθλητικός 16 812-863 -51
9) ΠΑΟΚ 15 868-1009 -141
10) Αμύντας 14 828-944 -116
11) Ανόρθωση Βόλου 13 780-1021 -241
Η επόμενη αγωνιστική (14η, 17-18/1)
Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα
ΕΣΚΔΝ Ιωνίας-Αθηναϊκός Qualco
Αμύντας-Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός-Παναθλητικός
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου