Κέρδισε τη Νέα Ιωνία και συνεχίζει στα ψηλά ο Πανσερραϊκός - Το πανόραμα της Α1

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε εύκολα της Νέας Ιωνίας εντός έδρας (77-66) και συνεχίζει στα ψηλά. Το πανόραμα και τα αποτελέσματα της Α1 Γυναικών.

Ο Πανσερραϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νέας Ιωνίας, επικράτησε με 77-66 και συνεχίζει στα ψηλά. Η ομάδα των Σερρών ανέβηκε στο 7-5 και πάτησε στην πρώτη τετράδα, ενώ η Νεά Ιωνία έπεσε 5-7.

Για τις νικήτριες η Άλισιν Μπέκιν αγωίστηκε σε όλο το παιχνίδι σκοράροντας 22 πόντους με 10 ασίστ, με την Ρόνσιεκ να προσθέτει 16 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά η Μανίς ξεχώρισε με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, με την Στογιάνοβσκα να συμπληρώνει 18 πόντους.

Τα σημερινά αποτελέσματα (11/1)

Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου91-78

Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΟΚ 90-68

Αμύντας-Παναθλητικός 83-96

Πανσερραϊκός-Ιωνία 77-66

Σάββατο 10/1

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 54-86

Ρεπό: Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου 91-78

Διαιτητές: Τεφτίκης-Νάστος-Κονταξάκης|

Δεκάλεπτα: 27-14, 51-33, 77-47, 91-78

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ντέμο, Ανδρικοπούπου, Χουσελά, Σακελλαρίου 6(1), Μπόικο 8(1), Αράπογλου, Γιένσεν 18(3), Τουμπανιάρη 4, Κουκουζέλη 3(1), Μάλι 18(2), Ράιαν 23.

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 27(1), Σουλτάνη 9(1), Σιουμουρέκη 3(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 12(1), Τόμπσον 16(1), Ταντουρόφσκα, Μπατλ 11.

Αθηναϊκός Qualco – ΠΑΟΚ

Διαιτητές: Σκουλαρίκης-Ναστούλης-Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 26-20, 49-42, 73-55, 90-68

Αθηναϊκός Qualco (Σπαθάρου): Ράτζα 5(1), Τσινέκε 12(3), Χαιριστανίδου 5(1), Σταμάτη 4, Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 4, Λούκα 12, Μίλερ, Αναστασοπούλου, Πρινς 10, Παρκς 14, Ανίγκουε 18.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 25(3), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 20(4), Παπαϊωάννου 4, Ζορμπαλά 3, Μπαντού 14(1).

Αμύντας-Παναθλητικός 83-96

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Λιαρομμάτης-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 19-29, 38-58, 62-76, 83-96

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 16, Μαργώνη, Μουστάκα, Κατσαμούρη 4, Μπέι 25(2), Μάγκλαρη 5(1), Χάντερ 4, Μόρτενσεν 15(2), Νάτσκου 14(2).

Παναθλητικός (Καμπούρης): Αυτζή 11(2), Κάρτερ 15, Μάντζου, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 20(2), Ανταμς 26, Γκέλντοφ 13, Σύρπα, Μόρις 7.

Πανσερραϊκός-Ιωνία 77-66

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Γιαννούλης-Αβραμίδου

Δεκάλεπτα: 17-18, 37-25, 56-45, 77-66

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 22(5), Αλεξιά 2, Δούρβα 9(2), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 2, Ντάβινσον 15(1), Κουβόρντε, Μουρ 11(2), Γεροστεργίου, Ρόνσιεκ 16(2).

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 4, Καραγιάννη 3, Γκριγκς 14(2), Φουράκη 2, Μανίς 20, Κλαρκ 5, Στογιανόσφκα 18(3), Ευμορφοπούλου.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 23 982-727 255

2) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288

3) Ολυμπιακός 20 958-795 163

4) Πανσερραϊκός 19 845-827 18

5) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87

6) Πρωτέας Βούλας 17 902-952 -50

7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 17 871-909 -38

8) Παναθλητικός 16 812-863 -51

9) ΠΑΟΚ 15 868-1009 -141

10) Αμύντας 14 828-944 -116

11) Ανόρθωση Βόλου 13 780-1021 -241

Η επόμενη αγωνιστική (14η, 17-18/1)

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

ΕΣΚΔΝ Ιωνίας-Αθηναϊκός Qualco

Αμύντας-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθλητικός

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου