Όσμαν: «Η άμυνα πρέπει να είναι η ταυτότητά μας»

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στον παράγοντα της άμυνας που πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ σημείωσε:

«Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα. Η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που θέλουμε. Αλλά ήταν σημαντικό που πήραμε τη νίκη και ότι είμαστε όλοι υγιείς μετά από αυτό το ματς. Προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Πέμπτη κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου».

Για τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε: «Το ματς με την Αρμάνι δεν ήμασταν στα καλύτερά μας. Στο δεύτερο ματς με τη Βίρτους είχαμε περισσότερη ενέργεια και σκληράδα. Ηταν μια καλή νίκη αυτή. Η άμυνα πρέπει να είναι η ταυτότητά μας. Να συνεχίσουμε να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να παίξουμε έτσι».

Για τον ίδιο: «Νιώθω υπέροχα. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, ιώσεις, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες και να κοιτάξουμε μπροστά μας».

Για την Μπάγερν: «Είναι πολύ καλή ομάδα και επικίνδυνη. Παίζουν στην έδρα τους και περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι. Στο Μόναχο με τον κόσμο μας θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τη νίκη».