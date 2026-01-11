Κεραυνοί Αταμάν: «Τέτοια νίκη είναι σαν ήττα, να παίζουμε σαν τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα»!

Ο Τούρκος προπονητής δεν πήγε στο Flash interview αλλά στη συνέντευξη Τύπου ξέσπασε φέρνοντας ως σωστό παράδειγμα τη νοοτροπία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αυτό το λέω γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα όπως αυτός. Σήμερα πήραμε 2 πόντους στην βαθμολογία αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε και θα προπονηθούμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν μεγάλο στόχο. Αυτή είναι η σύνοψη του αγώνα για εμένα. Αύριο το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Επίσης, αναφέρτω τον Ολυμπιακό γιατί δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και αυτός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα την νοοτροπία μας και είναι δουλειά μου να το δουλέψω αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».